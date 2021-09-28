استئناف برنامج الديوان الوطني للثقافة والإعلام في هذا التاريخ

أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام عن استئناف برنامجه الثقافي والفني عبر القاعات التابعة له على المستوى الوطني بداية من الفاتح أكتوبر القادم، وذلك بمناسبة الدخول الثقافي 2021 /2022 .

وسيتم استئناف “برنامجه الثقافي والفني عبر القاعات التابعة له وذلك على مستوى كل من قاعة الأطلس بالجزائر العاصمة، قاعة أحمد باي بقسنطينة، قاعة العروض يسر ببومرداس، المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شنوة بتيبازة، قاعتي السعادة و المغرب بوهران، قاعة 08 ماي 1945 خراطة ببجاية “.

وتم تخصيص برنامج خاص بالصغار يشمل عروضا مسرحية، وعروضا تربوية و ترفيهية، ألعاب خفة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد كوفيد-19.

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