استئناف تدريجي للأنشطة الرياضية دون جمهور

طالبت الحكومة من وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بالقيام بالتشاور مع رؤساد الإتحادات الرياضية لدراسة إمكانية الإستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية دون جمهور.

وأكد بيان لمصالح الوزارة الأولى اليوم الإثنين أن إستئناف المنافسة يكون حسب بروتوكولات صحية مكيفة مع كل اختصاص

وجاء في البيان:”كلف السيد وزير الشباب والرياضة بالقيام بالتشاور مع مختلف الاتحادات الرياضية بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور حسب بروتوكولات صحية مكيفة مع كل اختصاص”.

للتذكير فإن مجمل المنافسات الرياضية في جميع التخصصات قد علقت منذ 16 مارس الفارط بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).