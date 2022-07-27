استئناف حركة القطارات ابتداء من اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة ابتداء من اليوم غد الأربعاء. كما أوضح بيان الشركة، أن الاستئناف يسير وفق البرنامج العادي.

وشهدت محطات القطارات في مختلف جهات العاصمة، صبيحة الثلاثاء، توقفا مفاجئا في الرحلات. حيث، تداولت عديد صفحات الفايسبوك، صورا لاكتظاظ المسافرين الذين تفاجئوا بتوقف سير القطارات.

ولم تصدر أي جهة رسمية خاصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بيانا حول أسباب هذا التوقف.