أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، عن استئناف حركة سير القطارات بضواحي العاصمة.

وحسب بيان الشركة فلقد عادت حركة القطارات بضاحية الجزائر العاصمة بشكل عادي حسب البرنامج اليومي.

وكانت حركة القطارات توقفت ،ظهر اليوم السبت، بسبب عطب تقني على مستوى منطقة المعدومين أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ذي التوتر العالي.

هذا وتسبب هذا العطب في اضطراب حركة القطارات بين العاصمة وكل من الثنية وزرالدة والعفرون وتيزي وزو.