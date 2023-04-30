 استئناف حركة سير القطارات بين العاصمة ووهران

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن استئناف حركة سير القطارات على خط الجزائر – وهران – الجزائر ذهابا وإيابا بشكل عادي.

وذلك حسب التوقيت اليومي المعتاد، بداية من صبيحة غد الإثنين 1 ماي 2023، حسب ما جاء في بيان الشركة.

ويأتي هذا الاسئتناف، بعد انتهاء أشغال رفع العربات وتجديد السكة الحديدية وإجراء التجارب التقنية.

يذكر أن الرحلات كانت قد توقفت على هذا الخط يوم الجمعة 28 أفريل 2023، جراء انحراف قطار نقل البضائع بمنطقة بومدفع ولاية عين الدفلى.

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