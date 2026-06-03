أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما”، زبائنها الكرام عن استئناف حركة سير المترو بشكل عادي على كامل الشبكة، بعد توقف مؤقت بسبب خلل تقني.

وأوضحت الشركة أن تم استئناف حركة سير المترو بشكل عادي على كامل الشبكة. وذلك بعد التدخل الفوري لفرقها التقنية ومعالجة الخلل المسجل.

كما تقدمت شركة “سيما” بخالص اعتذاراتها لكافة مسافريها الكرام عن الإزعاج الناتج عن هذا الخلل. وشكرتهم على تفهمهم.

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