استئناف دروس السداسي الثاني شهر سبتمبر.. وإجراء الإمتحانات في أكتوبر

عقدت أمس العديد من المؤسسات الجامعية لقاءً تشاوريا حول كيفية استكمال برامج السداسي الثاني وكيفية إجراء الامتحانات العادية والاستدراكية.

وحسب مصطفى بناي، عميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 3، فقد تقرّر استئناف دروس السداسي الثاني بداية مع شهر سبتمبر على أن تكون الامتحانات بداية أكتوبر، لتتبعها مباشرة الامتحانات الاستدراكية.

وقال المتحدث إنه على مستوى جامعة الجزائر 3، فإن التقدم في دروس السداسي الثاني وصل إلى 8 حصص ولم يتبقّ إلا 4 حصص بصفة تقريبية.

واستطرد المتحدث أنه سيتم خلال شهر سبتمبر مراجعة الدروس الخاصة بالسداسي الثاني وكذا الدروس التي تلقاها الطلبة عن طريق الخط، ليكون بداية أكتوبر للامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني، على أن تحدد الامتحانات الاستدراكية نهاية أكتوبر ليتم بعدها الشروع في التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي الجديد 2020-2021.