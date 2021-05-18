استئناف رحلات القطارات عبر خط الضاحية قسنطينة-زيغود يوسف

استأنفت، اليوم الثلاثاء، رحلات القطارات لنقل المسافرين بالسكة الحديدية، التي تضمن خط الضاحية قسنطينة–زيغود يوسف.

وأكد مدير الشركة عبد الحميد عشوش، أن استئناف الرحلات سيتم وفقا للاحترام الصارم للتدابير الوقائية ضد تفشي كورونا المستجد.

وأوضح عشوش، أن الشركة سخرت جميع الإمكانات والوسائل البشرية واللوجيستية لتمكين تطبيق الإجراءات الموصى بها في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.

وسيضمن يوميا هذا القطار، الذي توقف عن الخدمة منذ 21 مارس 2020 بسبب الوباء، 5 رحلات ذهابا وإيابا.

وتندرج عودة نشاط خط السكة الحديدية قسنطينة-زيغود يوسف في إطار الاستئناف التدريجي والمراقب للنقل ما بين الولاية عن طريق القطار.

وتنطلق الرحلة قطار الضاحية بين الساعة الخامسة و40 دقيقة (أول رحلة انطلاقا من قسنطينة) والخامسة مساء و30 دقيقة ( العودة من زيغود يوسف).

كما سيتوقف القطار بكل من بكيرة وحامة بوزيان وكاف صالح وديدوش مراد، فيما تدوم الرحلة 30 دقيقة.