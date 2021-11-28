أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية ، مساء اليوم الأحد، عن استئناف رحلات القطارات على خط الجزائر- زرالدة.

وحسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن حافلات “إيتوزا” التي تضمن مواصلة النقل انطلاقا من محطات القطار على هذا الخط ستكون في انتظار الزبائن بعد نزولهم من القطار في محطاتهم المعتادة.

يذكر انه تم تسجيل تذبذب في رحلات القطار وتوقف أخرى بالعاصمة وضواحيها.

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أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية ،اليوم الأحد، عن تذبذب في رحلات القطار وتوقف أخرى بالعاصمة وضواحيها.

وحسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن سبب هذا التذبذب يعود الى انقطاع التزود بالطاقة الكهربائية.

وأوضح ذات البيان، عن توقف رحلات القطار من زرالدة نحو العاصمة، حيث ستتوقف هذه الأخيرة عند محطة بير توتة.

وبخصوص قطارات الضاحية الغربية نحو البليدة والعفرون، فهي تسير بشكل عادي.

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