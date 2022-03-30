أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف رحلات القطارات على خط وهران وبشار، وذلك ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت الشركة، عبر بيان لها، إن الرحلات على هذا الخط كانت متوقفة مؤقتا بسبب تراكم الرمال في العديد من المناطق على طول خط السكة الحديدية.

كما جاء تراكم الرمال، نتيجة الزوابع الرملية التي شهدتها منطقة الجنوب الغربي من الوطن.

وعلى إثر ذلك، تدخل عمال الهياكل القاعدية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لرفع الرمال وفتح الخط امام حركة سير القطارات.

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توقف حركة سير القطارات على خط وهران وبشار

هذا وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا، متوقفة مؤقتا. وجاء في بيان للشركة: “إثر هبوب رياح قوية وزوابع رملية على مناطق الجنوب الغربي للوطن.فإن الطرقات وخطوط السكك الحديدية تشهد تراكما للرمال في العديد من النقاط خاصة على محور البيض- مشرية- النعامة”. وأضاف البيان: “وعليه فإن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا. متوقفة مؤقتا وإلى إشعار جديد”. هذا وتقدم الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.

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