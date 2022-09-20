استئناف رحلات القطار الليلي وهران – بشار- وهران

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المسافرين على خط وهران – بشار- وهران. عن استئناف رحلات القطار الليلي، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء.

للتذكير، فإن سير القطارات على هذا الخط متوقف منذ أكثر من 03 أشهر بسبب الزوابع الرملية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة. والتي أدت إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية.

وتقدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذارها، للمسافرين على خط وهران – بشار – وهران. على التوقف الطويل لسير القطارات على هذا الخط.

وسيكون برنامج القطار الليلي، بحسب التوقيت المعتاد، كالآتي:

بشار- وهران: الانطلاق من بشار على الساعة الثامنة مساء. الوصول إلى وهران على الساعة 05:00.

وهران – بشار: الانطلاق من وهران على الساعة 20:30. الوصول إلى بشار على الساعة 05:00.