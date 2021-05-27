استئناف رحلات القطار عبر الخط الرابط بين مدينتي جيجل-قسنطينة الأحد المقبل

أخبار الجزائر
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استئناف رحلات القطار عبر الخط الرابط بين مدينتي جيجل-قسنطينة الأحد المقبل
بقلم خالد زوبيري

ينتظر ان تُستأنف رحلات القطار عبر الخط الرابط بين مدينتي جيجلقسنطينة بداية من الأحد 30 ماي 2021، وفق مانشرته الصفحة الرسمية لولاية جيجل.

هذا وسيكون الإستئناف حسب الأوقات التالية:

– الإنطلاق من ولاية جيجل إلى ولاية قسنطينة على الساعة : السادسة وعشرون دقيقة ( 06:20 سا) صباحا .
– العودة من ولاية قسنطينة إلى ولاية جيجل في تمام الساعة الخامسة ( 17:00 سا ) مساء .
مرورا بالمحطات التالية :
بازول ، سيدي عبد العزيز، العنصر، الميلية ، عين قشرة ، عين رويبح ، تمالوس ، سيدي مزغيش ، مزاج الدشيش ، صالح بوالشعور ، حمادي كروما ، عين بوزيان ، زيغود يوسف ، ديدوش مراد ، حامة بوزيان ، بكيرة وصولا إلى ولاية قسنطينة .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1001673

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