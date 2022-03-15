استئناف رحلات القطار على خط الجزائر-زرالدة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف رحلات القطار على خط الضاحية الجزائر-زرالدة ذهابا وإيابا بشكل عادي.

وحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، ستتوقف رحلات القطار خط الجزائر-العفرون مؤقتا عند محطة بئر توتة.

هذا وتواصل الفرق التقنية التابعة للشركة الاشغال لاعادة تشغيل الخط في اقرب الأجال.

كما تعتذر الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية على الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.

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إضطراب وتوقف في حركة القطارات بسبب الرياح

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن الرياح القوية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى الى اضطراب في الرحلات وتوقف بعض الخطوط بالضاحية الغربية. وحسب بيان للمؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، فإنه وعلى إثر سقوط أشجار بفعل الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط خلال الليلة الماضية. تسببت في إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزوّد القطارات. حيث سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الثلاثاء إنقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد. وأشارت الشركة إلى أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين الجزائر والعفرون ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم. كما أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة والعفرون، ستتوقف عند محطة جسر قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى القطارات المتوجهة من العفرون إلى العاصمة، متوقفة حاليا. ناهيك عن قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر العاصمة إلى الناحية الغربية متوقفة حاليا.

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