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استئناف رحلات قطار الجزائر وباتنة

بقلم نادية بن طاهر
استئناف رحلات قطار الجزائر وباتنة
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن استئناف رحلات قطار الجزائر-باتنة-الجزائر.

واوضح بيان للمؤسسة، أن القطار ينطلق من محطة آغا بالجزائر العاصمة، هذا اليوم، استثناءً على الساعة 14:00.

كما تنطلق رحلة باتنة – آغا بالجزائر العاصمة، على الساعة العاشرة و50 دقيقة ليلا.

وتتمنى الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية، رحلات ممتعة لزبائنها.

وكانت الشركة، قد اعلنت أمس الأحد، عن إلغاء رحلة باتنة والجزائر إستثناء.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الطارئ.

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