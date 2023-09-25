أعلنت الشركة الوطنية النقل بالسكك الحديدية، عن استئناف سير القطارات على خط الجزائر – وهران – الجزائر ذهابا وإيابا بشكل عادي حسب التوقيت اليومي المعتاد بداية من صبيحة اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه تم انتهاء أشغال رفع العربات وتجديد السكة الحديدية وإجراء التجارب التقنية.

جديربالذكر انتوقفت على هذا الخط يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، جراء خروج عجلات عربة واحدة لقطار نقل البضائع عن مسار السكة، وذلك على مستوى النقطة الكيلومترية 112 + 200، ما بين عين التركي وخميس مليانة بولاية عين الدفلى.

كما قدمت الشركة اعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا التوقف.