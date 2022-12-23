استئناف عملية البحث عن الشابة المفقودة بالجلفة

استأنفت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، عملية البحث عن المرأة المفقودة بمنطقة الزعفران في الجلفة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم تسخير كامل الوسائل المادية والبشرية لهاته العملية.هذا وتتم عملية البحث، بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

وكانت اسعافات الحماية المدنية في الجلفة، قد إنطلقت مساء الأربعاء، في حدود الساعة العاشرة ليلا، لأجل البحث عن امراة مفقودة تبلغ من العمر 32 سنة ببلدية الزعفران.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم صباح الخميس، إستئناف عملية البحث.

وحصلت الفرق المتدخلة، على دعم من اسعافات كل من الوحدة الرئيسية بالجلفة، وفرقة السينوتقنية.

وكذا الوحدة الثانوية بحاسي بحبح، والوحدة الثانوية والمركز المتقدم بالجلفة.

وأكد بيان الحماية المدنية، أنه قد تم تسخير كامل الإمكانيات البشرية والمادية لاجل عملية البحث.

وتمت العملية بمشاركة مصالح الدرك الوطني وجمع غفير من المواطنين.