استئناف عملية الترحيل الإثنين المقبل بالعاصمة وهذه البلديات المعنية

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن تنفيذ العملية الـ 24 للترحيل وإعادة الإسكان في مرحلتها الثانية الاثنين المقبل.

العملية التي ستستفيذ منها 180 عائلة من سكنات إجتماعية عبر موقعين للبيوت القصديرية بإقليم بلديتي سطاوالي و زرالدة.

حيث تندرج هذه العملية في إطار برنامج القضاء على البيوت القصديرية المحاذية للوديان و كذا مواقع الأراضي المستقبلة للمشاريع .

المواقع المعنية بالمقاطعة الإدارية لزرالدة، هي 176 عائلة قاطنة بالحي القصديري المسمى ” قوماز “ المحاذي لضفاف وادي بوكراع بسطاوالي.

04 عائلات تقطن في الأرضية المخصصة لمشروع إنجاز الملعب البلدي و كذا تهيئة حي سكني بلدية زرالدة .

و من المقرر ترحيلهم الى مواقع حي 264 من حصة 1200 مسكن بسلاماني ببلدية الكاليتوس.

حي 1200 مسكن بحوش ميهوب ببلدية براقي ،حي 250 مسكن بدرارية ،حي 250 مسكن بالشراقة ،حي 240 مسكن ببوروبة.

وحي 100 مسكن بحوش مقنوش ببلدية جسر قسنطينة.

هذه العملية ستمكن من إسترجاع وعاء عقاري يقدر بحولي 03 هكتار من الأراضي .