استئناف عملية التسجيل في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أنهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى علم كافة الراغبين في الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للسنة الجامعية 2021/ 2022. أنه تم استئناف عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة www.esss.dz، إبتداء من يوم أمس الأحد.

ويتعين على الطلبة المترشحين للمسابقة الذين تمكنوا من التسجيل في وقت سابق، إعادة عملية التسجيل عبر منصة السالفة الذكر.

للإشارة، فإن التسجيلات حددت بعشرة أيام أي خلال الفترة من الأحد 24 أكتوبر إلى الأربعاء 02 نوفمبر 2021.

وتتم عملية الترشح للمسابقة حصرا عن بعد عبر موقع الـمدرسة عبر الرابط http://inscription.esss.dz/. أو من خلال مسح رمز الإستجابة السريع (QR-Code) الموجود في الصورة.

أما بخصوص تواريخ المسابقة الكتابية والشفهية فسيتم الإعلان عنها لاحقا. عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للوزارة www.mtess.gov.dz، كذا على موقع المدرسة.