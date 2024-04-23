استئناف عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن استأناف عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع ديوان الحج والعمرة نحو البقاع المقدسة عبر”البوابة الجزائرية للحج” وتطبيق “ركب الحجيج”، اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيان للديوان الوطني للحجوالعمرة، أنه “استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر. للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج. وتطبيق ركب الحجيج، فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف هذا الثلاثاء الـ23 أفريل، وذلك على الساعة 20:00 بالنسبة لمطار الجزائر. والساعة 21:00 بالنسبة لكل من مطارات وهران وقسنطينة وورقلة”.

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