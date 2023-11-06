استئناف مباريات كرة السلة بدون جمهور

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، عن برمجة كل المباريات وفي مختلف الأقسام بدون جمهور، وذلك عقب قرار استئناف المنافسة.

وكانت الهيئة المسؤولة على السلة الجزائرية. قد قرر يوم الـ 18 أكتوبر الماضي، تعليق جميع النشاطات، بتعليمة من وزارة الشباب والرياضة. التي قررت حينها وقت التظاهرات الرياضية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأعلنت اتحادية كرة السلة، في بيان رسمي صادر أمس الأحد، الموافق لـ 5 نوفمبر الجاري، عودة المنافسة أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته.

كما أوضح ذات المصدر، بأن كل المباريات ستلعب في غياب الجمهور، مبرزا بأن كل فريق يحق له تواجد 22 شخصا أثناء لقاءاته.