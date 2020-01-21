استئناف محاكمة أويحيى وسلال في ملف مصانع تركيب السيارات يوم 12 فيفري المقبل

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استئناف محاكمة أويحيى وسلال في ملف مصانع تركيب السيارات يوم 12 فيفري المقبل
بقلم نجيبة سماي

كشفت مصادر قضائية لـ “النهار أن لاين”  أن الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة برمجت يوم 12 فيفري المقبل ملف قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات و الامتيازات الممنوحة للمصانع.

التي تورط فيها وزراء سابقين كل من احمد اويحي و عبد المالك سلال ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي و بدة محجوب بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال حيث يتعلق الامر بكل رجل الاعمال علي حداد و كذلك صاحب مجمع معزوز احمد معزوز و صاحب مجمع ايفال بايري و رجل الاعمال عرباوي حسان بعد ان وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة و تبديد اموال عمومية و اساءة استغلال الوظيفة و تعارض المصالح و التصريح الكاذب و الرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية و تبييض الاموال بالاضافة الى تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية كما ستكون المحاكمة بالغرفة الاستئنافية الاولى على مستوى مجلس قضاء العاصمة و الجدير بالذكر ان النيابة العامة و هيئة دفاع المتهمين كانت قد استأنفت الحكم الصادر ضد المتهمين و الذي قضى بإدانة المتهمين الرئيسين في القضية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد بعقوبات تراوحت ما بين 20 و 15 و 12 و 8 و 3 سنوات حبس نافذ و البراءة لوزير النقل و الاشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية


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