استئناف محاكمة اسعد ربراب

تم في هذه الأثناء، استئناف جلسة محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

16:51 سا استئناف الجلسة

16:52 سا مواصلة استجواب الشهود

الشاهد أحمد أوعمر أوحمد موظف بالوكالة البنكية

16:54 سا القاضية :تقدم بشهادتك

الشاهد: شركة ايفكون اودعت الملف كاملا ومنحتها الاعتماد في 20 جوان

16:55سا القاضية: هل البنك ملزم بالتأكد من مطابقة التواريخ

الشاهد: لما تكون نقائص نقدمها للزبون ويقوم بإستكمال الملف

القاضية: عملية تحويل مبلغ اقتناء التجهيزات تم في العاشر ماي 2018، وإنشاء ايفكون تم في 20 ماي 2018

الشاهد: تاريخ الشحن كان على سيفيتال، تم إلغاء الإعتماد وتحويله لايفكون

16:58سا القاضية: عندما نلغي الإعتماد هل يلغى بجميع وثائقه

الشاهد: نعم

القاضية:لماذا لم تطالبوا بملف جديد

الشاهد:منحنا الإعتماد لايفكون بعد تكوين ملف جديد، وايفكون أودع ملف اعتماد جديد و قام بشراء السلع

الشاهد: نحن أمرنا البنك الألماني الوسيط ليدفع للبنك السويسري، حسب ماتنص عليه الوثائق

المناداة على الشاهد غالم لحسن المصرح الجمركي لدى سيفيتال

17:07 سا الشاهد : قدمنا طلب للإستيراد بإسم سيفيتال، وقمنا بكل الإجراءات لتحويل كل الإعتمادات لصالح ايفكون

17:11 سا المناداة على الشاهد حمودي محمد غايب

المناداة على الشاهد عنصر عبد العزيز

17:15 سا القاضية تقدم بشهادتك….

الشاهد:بخصوص التحويل المالي حولنا الإعتماد لبنك وسيط وهو إجراء معمول به عالميا

القاضية: بيان الحمولة كان في العاشر ماي، وايفكون أنشئت في 20 ماي 2018

الشاهد: التاريخ الموجود في سند الشحن لا يمكن تغييره، ويمكن تغيير المستفيد من السلعة، الوثيقة يمكن أن تتغير.

17:23سا المناداة على الشاهد بركون محمد اشرف مسؤول التحارة الخارجية في مجمع سيفيتال…

الشاهد: استقبلنا ملف ايفكون للاستيراد قدمتا الملف للبنك في 24 جوان 2018.

الشاهد: قمنا بالتوطين البنكي، وكل الملف كان مطابق لشروط بنك الجزائر.

17:25 سا المناداة على الشاهد النمساوي مهندس الة ايفكون و رئيس المشروع….

الشاهد مسلم ويؤدي اليمين القانونية كغيره من الشهود.

القاضية : تم استدعاؤك للادلاء بشهادتك بخصوص قضية ايفكون

الشاهد: بمجرد انني هنا هذا يعني انه ليس هناك تضخيم للفواتير و قيل ان الالات مستعملة وهذا لا اساس له من الصحة.

القاضية: الخبرة هي من اثبتت ذلك ؟.

الشاهد: هناك مواضع في الالات فيها صدا بسبب فترة النقل وهي 5 اسابيع في البحر.

القاضية : ماهي مهنتك في الشركة.

الشاهد: انا مهندس مشروع.

الشاهد: ايفكون اتصلت بي في 2017 واعلموني بوجود مشروع، طلبوا مساعدتي في هذا المشروع.

وقمنا بعدة اجتماعات عمل و تنقلت عدة مرات لالمانيا والتقيت بمهندسين هناك، كما نسقنا مع المهندسين الكوريين.

القاضية: هل الطلب الخاص بالتصنيع جاء من ايفكون او من شركة اونتي بسويسرا؟.

الشاهد: الطلب من شركة انتي من سويسرا على اساس ان نسلم هذه السلعة طبيعة عملنا في الشق العلمي.

القاضية ماهي قيمة هذه التجهيزات؟.

الشاهد: المهندس لايمكنه تقييم سعر التجهيزات هذه من اكبر المشاريع التي اشرفت عليها لكن يمكنني تقييمه ماليا لانه ليست من صلاحياتي.

القاضية: هل تم تقديم مساعدات من قبل شركات أخرى؟.

الشاهد: الشق المالي لايمكن مناقشته على مستوى مصلحة الهندسة.

القاضية: هل الآلة ستلزم في صناعتها ذكاء كبير وهل تم تطويرها؟.

الشاهد: كل شركة صنعت جزءا من الالة وكان يجب التنسيق بين الشركات بخصوص عملية الصناعة و التركيب.

القاضية : هل كان يجب وضع دفتر تشغيل الالة عند ارسالها؟

الشاهد: نعم.

القاضية : سنة صنع الآلة؟

الشاهد: هناك دليل خاص بهذه الآلة ولم ننتهي منه بعد.

القاضية: هل يمكن وضع دفاتر تشغيل اخرى مع هذه الآلة؟.

الشاهد: النماذج العامة نرسلها لكل البلدان.

الشاهد: التاريخ الذي يظهر يخص الشق الكهربائي للآلة وهوه مشترك لكل الالة.