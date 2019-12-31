استئناف محاكمة اسعد ربراب

تم في هذه الأثناء، استئناف جلسة محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
16:51 سا استئناف الجلسة
16:52 سا مواصلة استجواب الشهود
الشاهد أحمد أوعمر أوحمد موظف بالوكالة البنكية
16:54 سا القاضية :تقدم بشهادتك
الشاهد: شركة ايفكون اودعت الملف كاملا ومنحتها الاعتماد في 20 جوان
16:55سا القاضية: هل البنك ملزم بالتأكد من مطابقة التواريخ
الشاهد: لما تكون نقائص نقدمها للزبون ويقوم بإستكمال الملف
القاضية: عملية تحويل مبلغ اقتناء التجهيزات تم في العاشر ماي 2018، وإنشاء ايفكون تم في 20 ماي 2018
الشاهد: تاريخ الشحن كان على سيفيتال، تم إلغاء الإعتماد وتحويله لايفكون
16:58سا القاضية: عندما نلغي الإعتماد هل يلغى بجميع وثائقه
الشاهد: نعم
القاضية:لماذا لم تطالبوا بملف جديد
الشاهد:منحنا الإعتماد لايفكون بعد تكوين ملف جديد، وايفكون أودع ملف اعتماد جديد و قام بشراء السلع
الشاهد: نحن أمرنا البنك الألماني الوسيط ليدفع للبنك السويسري، حسب ماتنص عليه الوثائق
المناداة على الشاهد غالم لحسن المصرح الجمركي لدى سيفيتال
17:07 سا الشاهد : قدمنا طلب للإستيراد بإسم سيفيتال، وقمنا بكل الإجراءات لتحويل كل الإعتمادات لصالح ايفكون
17:11 سا المناداة على الشاهد حمودي محمد غايب
المناداة على الشاهد عنصر عبد العزيز
17:15 سا القاضية تقدم بشهادتك….
الشاهد:بخصوص التحويل المالي حولنا الإعتماد لبنك وسيط وهو إجراء معمول به عالميا
القاضية: بيان الحمولة كان في العاشر ماي، وايفكون أنشئت في 20 ماي 2018
الشاهد: التاريخ الموجود في سند الشحن لا يمكن تغييره، ويمكن تغيير المستفيد من السلعة، الوثيقة يمكن أن تتغير.
17:23سا المناداة على الشاهد بركون محمد اشرف مسؤول التحارة الخارجية في مجمع سيفيتال…
الشاهد: استقبلنا ملف ايفكون للاستيراد قدمتا الملف للبنك في 24 جوان 2018.
الشاهد: قمنا بالتوطين البنكي، وكل الملف كان مطابق لشروط بنك الجزائر.
17:25 سا المناداة على الشاهد النمساوي مهندس الة ايفكون و رئيس المشروع….
الشاهد مسلم ويؤدي اليمين القانونية كغيره من الشهود.
القاضية : تم استدعاؤك للادلاء بشهادتك بخصوص قضية ايفكون
الشاهد: بمجرد انني هنا هذا يعني انه ليس هناك تضخيم للفواتير و قيل ان الالات مستعملة وهذا لا اساس له من الصحة.
القاضية: الخبرة هي من اثبتت ذلك ؟.
الشاهد: هناك مواضع في الالات فيها صدا بسبب فترة النقل وهي 5 اسابيع في البحر.
القاضية : ماهي مهنتك في الشركة.
الشاهد: انا مهندس مشروع.
الشاهد: ايفكون اتصلت بي في 2017 واعلموني بوجود مشروع، طلبوا مساعدتي في هذا المشروع.
وقمنا بعدة اجتماعات عمل و تنقلت عدة مرات لالمانيا والتقيت بمهندسين هناك، كما نسقنا مع المهندسين الكوريين.
القاضية: هل الطلب الخاص بالتصنيع جاء من ايفكون او من شركة اونتي بسويسرا؟.
الشاهد: الطلب من شركة انتي من سويسرا على اساس ان نسلم هذه السلعة طبيعة عملنا في الشق العلمي.
القاضية ماهي قيمة هذه التجهيزات؟.
الشاهد: المهندس لايمكنه تقييم سعر التجهيزات هذه من اكبر المشاريع التي اشرفت عليها لكن يمكنني تقييمه ماليا لانه ليست من صلاحياتي.
القاضية: هل تم تقديم مساعدات من قبل شركات أخرى؟.
الشاهد: الشق المالي لايمكن مناقشته على مستوى مصلحة الهندسة.
القاضية: هل الآلة ستلزم في صناعتها ذكاء كبير وهل تم تطويرها؟.
الشاهد: كل شركة صنعت جزءا من الالة وكان يجب التنسيق بين الشركات بخصوص عملية الصناعة و التركيب.
القاضية : هل كان يجب وضع دفتر تشغيل الالة عند ارسالها؟
الشاهد: نعم.
القاضية : سنة صنع الآلة؟
الشاهد: هناك دليل خاص بهذه الآلة ولم ننتهي منه بعد.
القاضية: هل يمكن وضع دفاتر تشغيل اخرى مع هذه الآلة؟.
الشاهد: النماذج العامة نرسلها لكل البلدان.
الشاهد: التاريخ الذي يظهر يخص الشق الكهربائي للآلة وهوه مشترك لكل الالة.
التعليقات (0)