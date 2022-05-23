استئناف محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح بمجلس قضاء العاصمة

تستأنف محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، لليوم الثاني على التوالي محاكمة المستشار السابق برئاسة الجمهورية المتهم الموقوف “السعيد بوتفليقة”. المتابع بمعية وزير العدل السابق المتهم الموقوف”الطيب لوح”. إلى جانب إطارات سابقين بوزارة العدل، ورجل الأعمال الموقوف لسبب آخر “علي حداد” بقضية ما عرف بعرقلة السير الحسن للعدالة.

وتم السماع أمس الأحد إلى المتهم السعيد بوتفليقة، وقضاة إطارات سابقين بوزارة العدل، كمتهمين غير موقوفين. ويتقدمهم وكيل الجمهورية السابق بمحكمة سيدي امحمد المتهم “خالد باي”، وقاضي التحقيق بذات المحكمة سابقا المتهم “سماعون سيد احمد”. إلى جانب، ورئيس مجلس قضاء العاصمة المتهم “بن حراج مختار”. وكذا الأمين العام بذات الوزارة سابقا المتهم “لعجين زواوي”، ورجل الأعمال الموقوف “علي حداد”. في حين تمسكوا بالإنكار القاطع للتهم المنسوبة إليهم، ستواصل محكمة الجنايات السماع إلى المفتش العام السابق “بن هاشم.الطيب” ووزير العدل “الطيب لوح”.

كما توبع المتهمون في ذات القضية بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز. والمشاركة في التحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة. إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

في حين، كانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت أحكاما في ذات القضية تراوحت بين البراءة و6 سنوات سجنا نافذا. كما قامت النيابة العامة والمتهمون قد استأنفوا الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة.