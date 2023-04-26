استئناف محاكمة السعيد بوتفليقة ورجال أعمال موقوفين في يومها الخامس

تستأنف الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، جلسة محاكمة 72 متهما. متابعين في أكبر ملف فساد حققت فيه السلطات القضائية. يتقدمهم المستشار السابق برئاسة الجمهورية وشقيق الرئيس الراحل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض” السعيد “. والاخوة كونيناف ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين موقوفين في ذات الملف.

كما تباشر هيئة الدفاع في المرافعة أمام هيئة المجلس لرفع التهم المنسوبة الى موكليها. بعدما أنهت أمس الثلاثاء القاضي استجواب المتهمين لتعلن عن غلق أبواب الاستجواب. وفتح أبواب المرافعة. كما كانت البداية بمرافعة ممثل الخزينة العمومية المتأسسة كطرف مدني. أين طالبت بـ500 الف مليار دج، كتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء تبييض الأموال واخفاء عائدات إجرامية.

في حين، باشرت النيابة العامة بالمرافعة التي طالبت بتأييد الحكم المستأنف في حق المتهمين المدانين بعقوبات سالبة للحرية. مع تأييد التماسات النيابة لدى محكمة القطب فيما يخص المتهمين الذين استفادوا من البراءة.

وفي تفاصيل القضية يتابع، رجال أعمال سابقين من بينهم المتهم الموقوف بسجن تازولت “علي حداد”. و المتهم “محي الدين طحكوت”، والمتهم “معزوز احمد” و “بعيري محمد” بالاضافة الى “الإخوة كونيناف”.

كما خضع للمحاكمة أيضا متهمين آخرين من بينهم برلمانيين وموظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار. و عدد من أفراد عائلة طحكوت محي الدين. بالاضافة الى البرلماني السابق ميسوم طاهر.

في حين، تأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف الأحكام الابتدائية، التي أدانت المتهمين السالفي الذكر بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا والبراءة. لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية، المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف .