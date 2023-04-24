استئناف محاكمة السعيد بوتفليقة ورجال أعمال موقوفين في يومها الثالث

استأنفت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 56 متهما. متابعين في أكبر ملف فساد حققت فيه السلطات القضائية. يتقدمهم المستشار السابق برئاسة الجمهورية وشقيق الرئيس الراحل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض” السعيد بوتفليقة “. والاخوة كونيناف ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين موقوفين في ذات الملف.

وتباشر رئيسة الجلسة القاضي ” دحماني نعيمة ” في استجواب المتهمين محل المتابعة. على غرار السعيد بوتفليقة للاجابة عن التهم المنسوبة اليهم، بعدما رفعت الجلسة الاربعاء المنصرم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

هذا واستهلت هيئة الدفاع المتأسسة في القضية جلسة المحاكمة في أول يوم من المحاكمة بإثارة جملة من الدفوعات الشكلية. التي من شأنها رفع التهم عن موكليها ،والتي من المرتقب ان تداول فيها هيئة المجلس. بعد ضم كل الدفوعات المثارة الى الموضوع لاجل الفصل فيها.

وفي تفاصيل القضية يتابع، رجال أعمال سابقين من بينهم المتهم الموقوف بسجن تازولت “علي حداد”. و المتهم “محي الدين طحكوت”. والمتهم “معزوز احمد” و “بعيري محمد” بالاضافة الى “الإخوة كونيناف”

كما خضع للمحاكمة أيضا متهمين آخرين من بينهم برلمانيين وموظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار و عدد من أفراد عائلة “طحكوت محي الدين” ، بالاضافة الى البرلماني السابق” ميسوم طاهر”،

وتأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف الأحكام الابتدائية. التي أدانت المتهمين السالفي الذكر بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا والبراءة. لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية، المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف .