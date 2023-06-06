استئناف محاكمة عائلة طحكوت وموظفين ببلدية الرغاية لليوم الثالث

تواصل الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، جلسة محاكمة أفراد عائلة رجل الأعمال الموقوف “محي الدين طحكوت”. منهم أشقائه وأبنائه ويتعلق الأمر بكل من المدعو “طحكوت بلال“. والمتهم سيد علي. ويوسف طحكوت وكذا ناصر. إلى جانب متهمين آخرين طالتهم المتابعة ويتعلق الأمر بموظفين ببلدية رغاية.

كما تأتي المحاكمة في أعقاب ما توصل اليه التحقيق لتصرف المتهمين في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة فاخرة. الى جانب التصرف في عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي. وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.

بحيث نسب للمتهمين تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. تبييض الأموال. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي. و التزوير و استعمال مزور في محررات ادارية بغرض اثبات حق او شخصية او صفة او منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات. التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة .

وللاشارة المتهمين برمجت المحاكمة أمام هيئة المجلس، بعد استئناف الحكم الصادر ضدهم عن محكمة سيدي امحمد. التي اصدرت احكاما متفاوتة ضدهم تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبسا نافذا. وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم. وحكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق .