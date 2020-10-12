استئناف محاكمة علي حداد.. وهذا ما قاله أويحيى للقاضي دفاعا عن نفسه

أعلن رئيس الجلسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم عن إعادة فتح ملف الامتيازات الممنوحة لرجل الأعمال علي حداد اليوم.

القاضي يستأنف استجواب كل من المتهمين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وعمارة بن يونس وعبد الغني زعلان ويوسف يوسفي بدة محجوب عمار غول ثم الولاة السابقون

استئناف الجلسة ودخول المتهمين

القاضي يربط الاتصال بمؤسسة عبادلة وسجن تازولت حداد علي لم يعد بعد مغادرته القاعة القاضي ينادي عليهم للرد عليه

مصالح العصرنة تجيب: حداد كان في محاضرة سيلتحق بعد قليل

القاضي سمعنا امس فيما يخص بعض التهماعطيني توضبحات عن الوقائع التي كنت وقتها فقط في وظيفتك الباقي لا تجيب عنه

مشروع ترامراي نبدأ به الذي تم تسليمه لمؤسسة ميترو الجزائر حسب الملف توجد عدة خروقات قانونية خلال الصفقة تم تسليم 6 ملحقات من محطة المعدومين إلى المحطة النهائية وهو خرق للقانون وضح لنا

اويحي: البلاد كان عندها 18 مشروع للترامواي التحويل جاء لمراقبة الصفقةوحسب المعطيات بعدَما تقرر تحويل المؤسسة وزير النقل الله يرحمو اسس اللجنة التقنية لمتابعة المشروع

تمديد خط ترامواي الجزائر الي درقانة وتسليم الملحقات وانا كنت خرجت من الحكومة في ماي 2006.

القاضي: تبين أن 2 ملحقين لم يتم التأشير اللجنة الوطنية للصفقات العمومية عليها اصلا وتم العمل بهما وخلصوا عليهم ماذا تقول

اويحيى: أنا لا علم لي بقضية الملحقات مشروع ترامواي يفوق 30 مليون دج

القاضي : يوجد مشروع الثاني تمديد الخط لدرقانة يدخل في الاشغال الإضافية كان لا بد من صفقة اضافية

القاضي: هذا يعد مشروع مستقل بحد ذاته لكن الحكومة عملت ملحق وأخذت الأموال

القاضي: كيف تتصور ملحق يكون اكثر من الصفقة من ناحية التكلفة

أويحي :هذه الجزئيات ليس من مستوى الأشغال التي كلف بها رئيس الحكومة

القاضي: الله يبارك بسلامتك نستفادو من عندك

أويحيى: اسمحلي دقيقتين نشرحلك “سيتال ميترو الجزائر “قررنا بعد مداولات المجلس الوطني للاستثمار في مارس حاولنا جلب الشريك الاحنبي لجلب العربات يقال في الخبرة لا توجد منافسة انا انفي هذا كله

أويحيى: مؤسسة أسبانية وكندية والمانية اربع مؤسسات كلها لترامواي شركة استول هي من تقدمت ووافقت بعدها جاء الملف للمجلس فبدأنا في المفاوضات الخبرة قالوا المفاوضات كان مبالغ فيها كثيرا وانا انفي

أويحيى: فيما يخص القرض بعد الاتفاق بعد النقل والمالية سلمناهم قرض علي مدة 30سنة النتيجة كانت العربات مكلفة جدا،

أويحيى: قالوا في الخبرة سلمت مخطط عمل مسبقا نعم هدا منطقي وهو ما يجب فعله

الامتيازات نقول المجلس اعطى الموافقة حسب التفاوض، لا تستطيع تحقق مزايا اذا لم تخلق شركة

القاضي: انا كي نشوف ترامواي من رويسو لدرقانة نفرح بزاف رغم واش خرجنا دراهم الحمد لله راه يمشي في البلاد رغم واش وقع من مخالفات

القاضي: نذهب الانابيب يقال هناك تحايل من الجماعة في الصفقات المبرمة هذا المشروع تجزأ لعدة صفقات لأجل الانفراد به لشخص واحد ماذا تقول هدا وقع في 2015 كنت وزير اول

اويحي : قانون الصفقات العمومية لا يتعاملون بالتمييز الخبرة قالت للصفقات العمومية تمشي بالتراضي لكن هذا غلط

أويحيى: هذا ما عملنا به في مشروع الطريق السريع شرق غرب

أويحيى: الحكومة ناقشت المشروع ومن يجلب المشروع يقترحه على الحكومة والحكومة بعد دراسته اما توافق او ترفضه

أويحيى: اذا كان فيه تحايل تجزئة المشروع أو منحه لشخص واحد هدا ليس من عمل الحكومة رئيس الحكومة لا يتدخل فى تركيبات الصفقة

القاضي: لكن حنا في الجزائر ليس لنا مجمع حداد فقط لا يوجد حداد فقط في الجزائر بالنسبة هذا المشروع لو تم تقسيمه إلى عدة شركات كنا لا نرى شركات حداد فقط.

القاضي : تازولت انتم في المتابعة حداد انت تتابع وتسمع جيدا

اويحي : كيف يتم اختيار الصفقة او غير ذلك ليس من صلاحيات الحكومة بل من شأن الوكالة الوطنية الأشغال الكبرى

القاضي :قيل انك من ضغطت على الأمين العام بوزارة النقل لتسليم المشروع لحداد

اويحي: exactement انا نفيت او اي شخص استطيع مواجهته