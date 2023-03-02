استئناف نشاط استيراد وصناعة السيارات: ارتياح لدى مؤسسات التأمين

أكد المجلس الوطني للتأمينات أن استئناف نشاط صناعة واستيراد السيارات في الجزائر ابتداء من سنة 2023 سيشكل متنفسا لشركات التأمين. نظرا لحصة التأمين على السيارات التي تدر ما يقارب نصف إجمالي رقم أعمال سوق التأمين.

كما اعتبر المجلس أن “السوق الوطنية للتأمينات سيما تأمين السيارات ستشهد بالتأكيد معدل نمو آخر “. “على ضوء السياق الجديد لصناعة السيارات في الجزائر”.

في حين، أفاد النص المنشور على الموقع الالكتروني للمجلس أنه بعد بضع سنوات من “المماطلة”. تشهد مجالات صناعة ووكلاء السيارات في الجزائر “منفرجا يمكن أن يستجيب لتطلعات المستهلك الجزائري”.

كما أكدت الهيئة نفسها أن المستجدات الخاصة بصناعة السيارات على التراب الوطني ووكلاء السيارات المعتمدين. بشروط “مدروسة”. ستكون له نتائج “مؤكدة” على سوق التأمينات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

في حين، أوضح المجلس أن القطاع الوطني للسيارات يبقى مرتبطا بالتأمينات. سيما فرع “السيارات” الذي يدير، “قرابة نصف إجمالي رقم أعمال سوق التأمينات”.

كما أوضح المجلس ان سوق تأمين السيارات عان خلال السنوات الأخيرة من تداعيات غلق مصانع التركيب ووقف استيراد السيارات الجديدة. مؤكدا أن استئناف قطاع صناعة السيارات الجديدة ونشاط وكلاء السيارات. “من شأنها أن تسمح بعودة الشراكات مع شركات التأمين كون التأمين غالبا ما يكون أحد دوافع البيع”.

في حين، سيعرف التأمين على القرض ديناميكية جديدة. حيث يفترض أن تأخذ شركات التأمين بالاعتبار نصوص دفاتر الشروط في مجال تأمينات البنى التحتية و/او المنتجات. التي يتم تسويقها من طرف وكلاء ومصنعي المركبات الجديدة، حسب ما اوضحه المجلس الوطني للتأمينات.