استاذ لغة فرنسية مهدد بالحبس بعد استهلاكه للمخدرات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة صبيحة اليوم تسليط عقوبة عام حبس نافذ لشاب في العقد الرابع من العمر. استاذ لغة فرنسية بمدرسة ابتدائية بضواحي منطقة شراڨة. وذلك بعد ان عثر بحوزته غلى قطعة من المخدرات القنب الهندي بغرض الاستهلاك الشخصي .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة بموجب اجراء الاستدعاء المباشر وجهت له جنحة حيازة المخدرات. بغرض الاستهلاك الشخصي، حيث اعترف بالتهمة المنسوبة اليه. وطالب العفو من هيئة المحكمة ولو حبذا ان تكون الغرامة موقوفة النفاذ. لكي لا تؤثر على حياته العملية. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 4 جوان المقبل.