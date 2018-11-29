استاذ يطرد طالبة جامعية من قاعة المحاضرات بسبب نقابها بوهران

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع تصرف اعتبره العديد من رواده بالسافر وضرب لحرية الاشخاص في التمسك بدينهم ومعتقادتهم.

إثر إقدام أستاذ للمناهج بكلية العلوم الإنسانية التابعة لجامعة ايسطو بوهران، أمس الأربعاء، على طرد طالبة وإهانتها بحضور كافة زملائها بحجة ارتدائها النقاب.

الطالبة الجامعية المدعوة “ع.ب” وحسب بعض المصادر المقربة، تدرس بالسنة الأولى متزوجة ولديها بنت.

حيث أقدم هذا الأخير، على إخراجها من قاعة المحاضرات بطريقة، اعتبرها زملاؤها بالمهينة لا لسبب إلا لانها ترتدي النقاب، رافضا التحاقها بالدروس لانها وحسبه، فهي تخل بالقوانين الصادرة في هذا الشأن.

الحادثة، استهجنها كافة الطلبة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا حملات تنديد واستنكار لتصرف استاذ جامعي بإهانته طالبة جامعية، سيدة متزوجة وربة بيت أمام أنظار كافة الطلبة رافضا بقاءها بقاعة المحاضرات بلباسها الشرعي.

رغم انه من صميم الحرية الشخصية، ويقع في أطر الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها اي فرد خصوصا في شقه الديني.