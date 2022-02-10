استبدال سجاد المسجد النبوي الشريف بـ 12 ألف سجادة الأكريلك الذكية

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النوي، السجاد في ساحات المسجد النبوي.

ودشن الدكتور عبد الرحمان السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحر هذا الأسبوع، 12 ألف سجادة من نوع “الأكريلك” في ساحات المسجد النبوي.

سجادات “الأكريلك” تم تصنيعهامحليا، حسب ما أوردته صحيفة “المدينة” السعودية، وأضافت أنه تم تصنيعها بمواصفات فنية دقيقة وشروط خاصة بصنع أفضل سجاد في العالم.

ميزات سجاد “الأكريلك” الذكي

ويتميز السجاد الذي زين ساحات المسجد النبوي، بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد، إضافة إلى كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته.

ومن أهم ميزات سجاد المسجد النبوي الشريف ثبات لونة وعدم تأثره بالغسيل المتكرر. ويتضمن شريحة إلكترونية مرتبطة وبنظام الكتروني يحتوي على معلومات خاصة بالسجاد.

وتتضمن معلومات السجاد، منذ صنعها واستخدلمها وموقعها ومواعيد غسلها، بالاضافة إلى حصر أعداد السجاد. وتعريف كل عينة منفردة بطبع بيانات الصنف على ترميز رقمي يتيح السجاد بكل سهولة. ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليان تنقل السجاد داخل المسجد وساحاته.

ويقدر وزن الوبر لخيوط الأكريلك الخالص بـ 4000 غرام/ متر مربع، بينما ارتفاع خيوط الوبر يصل 14 مليمتر، فيما إجمالي ارتفاع السجادة الواحدة يصل 16 مليمتر.

و575 ألف عقدة في المتر المربع بينما يصل عدد خيوط الوبرة في الاتجاه العرضي لكل عشرة سم يقدّر بـ 115 خيطا، كما يبلغ عدد خيوط الوبرة في الاتجاه الطولي لكل عشرة سم يقدّر بـ 52.5 خيط.

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