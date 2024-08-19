استبعاد الأسطورة ميسي عن قائمة الأرجنتين

كشف مدرب منتخب الأرجنتين سكالوني، عن القائمة المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، التي عرفت غياب النجم ليونيل ميسي.

وكشف الإعلام الأرجنتيني عن عدم استدعاء سكالوني، لنجمه الأول في المنتخب ميسي، بسبب عدم جاهزية إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كوبا أميركا.

وكان سكالوني قد أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في مباراتي التصفيات التي سيخوضها منتخب التانغو أمام كل من تشيلي وكولومبيا.

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