استبعاد “فيصل المينيون” من منتخب “الميني فوت” واللاعب يندد بـ”الحڤرة”

تم استبعاد اللاعب كمال الدين مسعودي رايسي، مغني “الراي” المعروف في الوسط الفني، بـ “فيصل المينيون” من تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري. لـ “الميني فوت” المشاركة في بطولة العالم بأبوظبي الإماراتية.

وأطلق “فيصل المينيون” رسالة عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي على “أنستغرام” أكد من خلالها بأنه لن يكون موجودا في مباراة اليوم الاثنين أمام تايلاندا.

وقال: “إذا شفتوني غير موجود في الفريق في مباراة اليوم في الفريق الوطني ميني فوت اعلمو أنني ما سمحتش في الفريق وخليتهم حاصلين”.

مضيفا: “بل تم إقصائي من الفريق لأسباب خارجة عن إطار الرياضة. وتعرّضت لمؤامرة وكما هو معروف لي يهدر الحق يوجعهم يخرج مالبلاد “.

كما أوضح مغني الراي، الناشط حاليا في فريق سي أس مونتريال الكندي. بأنه لو يكشف العديد من الأمور والأشياء، التي يشهدها تربص المنتخب، سيصدم الجميع.

مشيرا إلى أنه يفضل السماح في حقه والتزام الصمت. احتراما للجزائر وعدم تشويه سمعة البلاد.