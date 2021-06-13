استبعاد كانسيلو من قائمة البرتغال في يورو 2020 بسبب كورونا

الرياضة
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استبعاد كانسيلو من قائمة البرتغال في يورو 2020 بسبب كورونا
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن الإتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن استبعاد نجمه جواو كانسيلو من قائمة المنتخب المشارك في يورو 2020، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وكشف الاتحاد البرتغالي للعبة، أنه ووفق الإجراءات المعمول بها، تم اخضاع كل لاعبي المنتخب لفحص كورونا، وظهرت نتائج كل التعداد سلبية، باستثناء كانسيلو.

وعقب هذه النتائج، تقرر استبعاد لاعب مانشستر سيتي من قائمة منتخب البرتغال المشاركة في بطولة اليورو، وتعويضه بمواطنه ديجو دالتو.

يذكر أن المنتخب البرتغالي، سيلعب أول مباراة له في يورو 2020، أمام نظيره المجري، يوم الثلاثاء المقبل.


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