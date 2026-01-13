استثمار صناعي جديد.. “أوبل” تُنتج سياراتها بالجزائر

أعلنت شركة أوبل العالمية عن اختيار الجزائر كموقع جديد للإنتاج خارج القارة الأوروبية، وذلك في إطار توسيع. حضورها الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، فلوريان هويتل،على صفحته في لنكدين أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار التوسع الدولي لأوبل. وتعزز التزامها بالنمو المستدام والاستثمار طويل الأمد في الأسواق الواعدة.

وأوضح أن الجزائر كانت محل اهتمام خاص خلال العامين الماضيين. حيث أسفرت الشراكات المتنامية عن قرار إنشاء وحدة إنتاج. مخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم شبكة التصنيع الأوروبية. التابعة للشركة.

وفي هذا السياق، عقدت إدارة أوبل جلسة عمل بالجزائر مع المدير التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تم خلالها مناقشة تطوير الموقع الجديد وإدماج نماذج إضافية من سيارات أوبل ضمن المنظومة الصناعية الوطنية.

ويعكس هذا القرار التوجه الاستراتيجي لمجموعة ستيلانتيس نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الإدماج الصناعي، وتشجيع الاستثمار المستدام، بما يخدم مصالح الزبائن والشركاء والصناعة الجزائرية.

كما جددت أوبل التزامها بتقديم جودة الهندسة الألمانية المعروفة عالميًا، مع تصنيعها محليًا في الجزائر، في خطوة من شأنها تعزيز مكانة البلاد كمركز صناعي إقليمي في قطاع السيارات.

واختتمت الشركة بالتأكيد على مواصلة تطوير منظومة التعاون الصناعي لخلق قيمة مضافة دائمة للسوق الجزائرية والمنطقة ككل.معتبرة أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقًا واعدة وطموحات كبيرة للمستقبل.