استثنائياً.. فتح السوق الأسبوعية للمواشي بالسوقر

قرّر والي تيارت، خليل سعيد، فتح السوق الأسبوعية للمواشي، لبلدية السوقر استثنائياً.

وسيتم فتح السوق أيام السبت صباحاً من الساعة الخامسة (:05) إلى الساعة منتصف النهار (12) .

وحسب بيان مصالح الولاية، فإن قرار الفتح يكون حصريا لموالي ومربي المواشي لولاية تيارت، لتفادي انتشار المرض.

كما يكون التأطير الصحي للسوق من طرف مصالح المفتشية البيطرية والهيكل البلدي للنظافة لبلدية السوقر. مع تطبيق مبدأ السير إلى الأمام لتسهيل المراقبة البيطرية.

وأضاف البيان أن مصالح البلدية تقوم بتطهير السوق ووضع أحواض للتطهير على مستوى المداخل والمخارج، وتطهير وسائل نقل الحيوانات.

وفي حال تفاقم الوضع الصحي على مستوى الولاية، يتم بالضرورة إعادة غلق السوق.

ويكلف كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة والأمين العام للولاية ومدير التقنين والشؤون العامة ورئيس أمن الولاية وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومدير المصالح الفلاحية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الإدارية للولاية.