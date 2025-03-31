استجابة أزيد من 54 ألف تاجر لنظام المداومة في اليوم الأول من عيد الفطر

سجّلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 54.148 تاجراً لنظام المداومة خلال اليوم الأول من عيد الفطر.

وأكدت الوزارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن هذه الاستجابة الواسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية، مؤشر إيجابي يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية احترام برنامج المداومة.

يأتي هذا في إطار متابعة مدى احترام التجار لنظام المداومة خلال اليوم الأول من عطلة عيد الفطر المبارك.

كما تم تسجيل عدم التزام 25 تاجرًا فقط من مجموع 54.173 تاجراً تم تسخيره.

ومن جهة أخرى، سجلت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 65 بلاغًا يتعلق بعدم مداومة بعض التجار.

وعلى إثر ذلك، ياشرت الفرق الرقابية عمليات التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وفقًا للتشريعات المعمول بها.

وبحسب بيانات التطبيق الإلكتروني، فإن 98% من مستعمليه استخدموه للبحث عن التجار المداومين.

وهذا ما يؤكد أهميته بوصفه أداةً رقمية فعالة في تسهيل حصول المواطنين على المعلومات حول نقاط البيع والخدمات المتاحة.

كما شكلت إخطارات عدم المداومة نسبة 2% فقط من إجمالي الاستخدامات المسجلة على التطبيق.