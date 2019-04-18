استجابة ضئيلة لتجار خنشلة لإجراءات القيد في السجل التجاري الالكتروني

سجلت نسبة منخفضة للقيد، في السجل التجاري الالكتروني، بخنشلة، حيث لم تتعد الـ42.9 %، إلى غاية يوم 11 أفريل الجاري.

وحسبما علم، اليوم الخميس، من مسؤول بملحقة المركز الوطني للسجل التجاري، ياسين بركاني، فإن عدد التجار المقيدين ضمن السجل الالكتروني بخنشلة، بلغ حوالي 11104 تاجرا.

وذلك من أصل أكثر من 25 ألف تاجرا ينشطون في عديد المجالات عبر21 بلدية تابعة لإقليم الولاية.

وأضاف ذات المسؤول، أن الملحقة عرفت خلال الــ10 أيام الأولى من شهر أفريل، توافدا مكثفا للتجار من أجل تغيير سجلاتهم التجارية القديمة بالالكترونية.

واعتبر السيد بركاني أن “نسبة القيد في السجل التجاري الالكتروني على مستوى ولاية خنشلة ضئيلة، على اعتبار أن آخر أجل لوقف العملية كان مقررا يوم 11 أفريل الفارط.

قبل أن تقرر وزارة التجارة تمديد الآجال إلى 3 أشهر أخرى بهدف السماح للتجار المتأخرين باللحاق بالعملية .

وذلك لأجل تحويل سجلاتهم الكلاسيكية القديمة، إلى سجلات تجارية الكترونية، لتفادي إلغائها بصفة نهائية.

كما أشار إلى أن الملحقة نظمت خلال السنة الجارية، 8 ندوات إعلامية، لتحسيس التجار بالأهمية القصوى للقيد في السجل التجاري والأضرار الناجمة عن مقاطعة العملية.

ودعا ذات المتحدث التجار غير المقيدين في السجل التجاري الالكتروني، إلى التقرب خلال الأيام القليلة المقبلة من مقر الملحقة، من أجل إنهاء ترتيبات القيد الالكتروني.

وأشار نفس المتحدث، إلى أن الهدف من العملية، هو تطهير وتأمين التجار من عمليات التزوير والتلاعبات التي يقوم بها بعض التجار غير الشرعيين على حساب التجار النظاميين.