استجابة واسعة للتجار خلال العيد والعودة إلى النشاط العادي غداً

عرف اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك استجابة واسعة من التجار لنظام المداومة، إذ سجلت مصالح وزارة التجارة التزام 54152 تاجراً بهذا النظام.

جاء ذلك في إطار متابعة مدى التزام المنشآت التجارية بنظام المداومة خلال اليوم الثالث من إجازة عيد الفطر. إذ لم يسجل سوى 21 حالة عدم التزام من أصل 54173 تاجراً.

من جهة أخرى، تلقى التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” بلاغاً واحداً فقط عن عدم التزام تاجر في ولاية تيميمون بنظام المداومة. وقد تحركت الفرق الرقابية فوراً للتحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقاً للأنظمة المعمول بها.

ودعت الوزارة جميع التجار إلى استئناف نشاطهم التجاري بشكل كامل اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق لـ 3 أفريل الجاري.