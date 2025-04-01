استجابة واسعة للتجار خلال اليوم الثاني من أيام العيد

سجّلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 54.154 تاجراً لنظام المداومة خلال اليوم الثاني من عيد الفطر.

يأتي هذا في إطار متابعة مدى احترام التجار لنظام المداومة خلال اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الوزارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن هذه الاستجابة الواسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية، مؤشر إيجابي يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية احترام برنامج المداومة.

كما تم تسجيل عدم التزام 19 تاجرًا فقط من مجموع 54173 تاجرا.

من جهة أخرى، سجلت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 4 بلاغات تتعلق بعدم مداومة بعض التجار في كل من: سيدي عامر بولاية المسيلة، أريس بولاية باتنة، برج غدير بولاية برج بوعريريج.

فور ذلك باشرت المصالح ذاتها حيث عمليات التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

وتجدد الوزارة دعوتها إلى تعزيز ثقافة احترام برامج المداومة ، لما لها من أهمية في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال المناسبات الدينية والعطل الوطنية.