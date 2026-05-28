استجابة واسعة للتجار لنظام المداومة بجنوب البلاد

سجلت مصالح مديريات التجارة بولايات جنوب البلاد استجابة واسعة من قبل التجار المعنيين بنظام المداومة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وحسبما استفيد اليوم الخميس من مسؤولي القطاع، تم بولاية ورقلة، تسخير ما مجموعه 304 تجار. من بينهم 118 محلا للمواد الغذائية والخضر والفواكه. بالإضافة إلى 5 مساحات تجارية كبرى و45 قصابة، لضمان تموين المواطنين بمختلف المواد الأساسية خلال المناسبة.

وفيما يخص الخدمات المختلفة، التي تشمل محطات الخدمات والمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل الخفيف. إلى جانب تجارة التجزئة لقطع الغيار وتصليح العجلات ومواد التجميل وغيرها. فقد تم تسخير 47 محلا، فضلا عن 43 وحدة إنتاجية تضم المخابز والملبنات والمطاحن.

كما سجلت مديرية التجارة بالولاية نسبة استجابة معتبرة للتجار المسخرين ضمن برنامج المداومة. حيث تم تجنيد 7 فرق من أعوان الرقابة لمتابعة مدى احترام تنفيذ البرنامج المسطر للعملية. إضافة إلى تسخير 5 فرق على مستوى مديرية التجارة ومفتشياتها التابعة.

وفي هذا الإطار، سطرت مديرية التجارة لولاية إيليزي برنامجا خاصا بالمداومة. من خلال تجنيد 93 تاجرا ومتعاملا اقتصاديا عبر مختلف بلديات الولاية. بهدف ضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين طيلة أيام عيد الأضحى، حسب ما أفاد به المدير الولائي للقطاع، طارق عنقاق.

وأوضح عنقاق أن العملية شملت تجارا ينشطون في مجالات المخابز والتغذية العامة والخضر والفواكه. إلى جانب نشاطات وخدمات أخرى، حيث تم توزيعهم عبر مختلف الأحياء والتجمعات السكانية لضمان استمرارية النشاط التجاري وتوفير المواد الأساسية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ولضمان فعالية هذه التدابير، تم أيضا تسخير 7 فرق مكونين من 13 إطارا من مديرية التجارة لمتابعة سير عملية التموين ميدانيا والسهر على احترام برنامج المداومة. مع التدخل عند الحاجة لضمان استقرار السوق وتفادي أي اضطرابات محتملة في التزود بالمواد الأساسية.

من جهتها، سخرت مديرية التجارة لولاية المنيعة 59 تاجرا معنيا بنظام المداومة عبر مختلف النشاطات التجارية. لا سيما الخضر والفواكه والمخابز وخدمات التغذية العامة عبر كافة بلديات الولاية.

كما أشار رئيس مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة، سليمان قندور، إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار ضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين طيلة أيام العيد. مع متابعة مدى احترام التجار المسخرين لبرنامج المداومة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم وضع تطبيق “مرافقكم” تحت تصرف المستهلكين لتمكينهم من الاطلاع على قائمة التجار المداومين. وكذا التبليغ عن أي متعامل اقتصادي لم يلتزم ببرنامج المداومة الذي يهدف إلى ضمان وفرة المنتوجات وتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

