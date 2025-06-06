استجابة واسعة لنظام المداومة صبيحة اليوم الأوّل من عيد الأضحى 

سجّلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة واسعة لنظام المداومة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين في صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى.

وحسب بيان للوزارة، تم الوقوف على مدى الالتزام بالمداومة، خلال زيارات تفقدية ميدانية أشرف عليها المدراء الجهويون والولائيون للتجارة، رفقة المفتشين وأعوان الرقابة، تنفيذا لتعليمات الوزير.

وقد شملت عمليات المراقبة محلات بيع المواد الغذائية، والمخابز، وموزعي الحليب والمياه المعدنية، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية الضرورية.

وتأتي هذه العمليات في إطار برنامج المداومة الذي تم تسطيره لضمان استمرارية تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك وتوفير الخدمات الأساسية لفائدة المواطنين على مستوى جميع ولايات الوطن.

وأوضح البيان أن هذه الاستجابة الواسعة تعكس وعيا جماعيا متناميا بأهمية ضمان استمرارية الخدمة العمومية خلال المناسبات الدينية والوطنية، وترسخ ثقافة المواطنة الاقتصادية.

وذكّرت الوزارة، بالمناسبة، بالتطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”، الذي وضعته تحت تصرف المواطنين، بهدف التعرف على المحلات والنشاطات التجارية المفتوحة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.