استجابة 55 أزيد ألف تاجر لنظام المداومة في البوم الثاني عيد الأضحى 

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 55.585 تاجر لنظام المداومة خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى.

وفي بيان للوزارة عبر حسابها على فيسبوك أكدت، أن هذه الاستجابة الواسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية، مؤشر إيجابي يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية احترام برنامج المداومة.

ويأتي هذا في إطار متابعة مدى احترام التجار لنظام المداومة خلال اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى المبارك.

بينما سجلت الوزارة عدم التزام 17 تاجرًا فقط من مجموع 55.602 تاجر تم تسخيره.

هذا وقد سجلت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 4 بلاغات تتعلق بعدم مداومة بعض التجار.

وعلى إثرها، باشرت الفرق الرقابية عمليات التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

وفي السياق ذاته، أظهرت إحصائيات التطبيق تسجيل 12010 عملية بحث عن التجار المداومين.

وفي الأخير، جددت الوزارة شكرها لكافة التجار الملتزمين الذين أبانوا عن حس وطني ومسؤولية عالية.