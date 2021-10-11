استجواب شودار أحمد الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس وممثل شركة zte

استجوب قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، شودار أحمد الرئيس المدير لشركة موبيليس.

القاضي: انت متابع بجنح مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات. وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة.

شودار احمد: انفي التهم المنسوبة إلي وأنا لم أحضر أي لجنة ولم أكن حاضرا في المشروع. غادرت الشركة بتاريخ 21 نوفمبر 2016.

القاضي: ماذا كنت تعمل قبل اتصالات الجزائر؟

شودار: كنت في وزارة المالية وبتاريخ 21 نوفمبر انتقلت لشركة أخرى وليس لدي أي علم بالمشروع.

ممثل شركة zte متهم بالاستفادة بتأخير أعوان المؤسسات العمومية من اجل تأخير والزيادة في الأسعار

القاضي: كيف تم التعاقد مع شركة اتصالات الجزائر كيف تم التعهد؟

ممثل شركة zte: قمنا بمفاوضات تقنية وتجارية مع اللجنة

القاضي: الاتفاق الأساسي الخاص بالصفقة التراضي مع من كان؟

ممثلة شركة zte: مع الجيري تليكوم

القاضي: بخصوص الأسعار التي تتعلق بمشروع التدفق العالي للانترنت؟

ممثل شركةzte: الأسعار كانت قانونية.

استجواب عدوي لمين الأمين العام في اللجنة

القاضي: انت متابع بجنح مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية ، إساءة استغلال الوظيفة

عدوي لمين: انكر التهم الموجهة الي، كنت مع المتفاوضين وعملي اداري.

وكيل الجمهورية: أنت كنت رئيس المشروع ؟

عدوي لمين: بعد إمضاء الصفقة تم تعييني رئيس مشروع.

وكيل الجمهورية: بصفتك رئيس مشروع كنت على دراية بشروط انجاز مشروع مليون خط. و هل شركة هواوي أنجزت المشروع في مدة سنة ؟ ماهي الإجراءات التي اتخذتها ضد الشركة ؟

عدوي لمين: أنا بعد تعييني ألتقيت بمسؤولي الشركة للوقوف على كل العراقيل التي قد تواجه المشروع. قبل بدأ المشروع يجب أن تكون هناك دراسة مكلفة .

القاضي: أنتم تفاهمتم المشروع ينتهي في مدة سنة ؟

عدوي لمين: من أجل تزويد التجمعات السكنية بالتقنيات الجديدة للانترنت.

استجواب المتهم براني سيد احمد

القاضي: أنت متابع بجنح مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام صفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

براني سيد احمد: انكر كل التهم

القاضي : انت كنت كرئيس لجنة المفاوضات ؟

براني سيد احمد: تم تعييني بقرار من رئيس المدير العام لاتصالات الجزائر. و ذلك من اجل دراسة المشاريع مع المتعاملين. وهي دراسة تقنية محضة من حيث التكنولوجيا المستعملة والتكاليف.

القاضي : قرار قرار التعاقد بالتراضي مع الشركتين من اتخذه؟

براني سيد احمد: ليس من صلاحيات اللجنة بل السيد رئيس المدير العام. وأود أن أعلمك سيدي الرئيس أن مهام اللجنة انتهت بمجرد إمضاء على العقد.

استجواب ممثل شركة هواوي

القاضي: انتم متهمون بتهم الاستفاذة بتاخير اعوان المؤسسات العومية من اجل تاخير و الزيادة في الاسعار.

ممثل شركة هواوي: عملنا بطريقة قانونية مع الجيري تلكوم. وقمنا كذلك بمفاوضات تقنية وتجارية بطريقة قانونية مع اللجنة.

استجواب ممثل شركة هواوي

القاضي : انتم متهمون بتهم الاستفادة بتأخير أعوان المؤسسات العمومية من أجل التأخير والزيادة في الأسعار.

ممثل شركة هواوي: عملنا بطريقة قانونية مع الجيري تلكوم. وقمنا كذلك بمفاوضات تقنية وتجارية بطريقة قانونية مع اللجنة.