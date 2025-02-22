استحداث إجراءات جديدة ..الجمارك توضّح

أصدرت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، بيانا توضيحيا حول الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين.

وأوضحت الجمارك في بيانها أن الإجراءات المعمول بها تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أومخالفة عند دخول أومغادرة التراب الوطني.

وحسب ما جاء في بيان ذات المديرية أنه “على ضوء ما تم تداوله مؤخرا في إحدى المواقع الالكترونية، بخصوص استحداث إجراءات جديدة تطبقها الجمارك الجزائرية بشأن دخول المركبات ونقل الأمتعة عبر إحدى الرحلات البحرية، تود المديرية العامة للجمارك التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست جديدة، وإنما هي تذكير بالإجراءات المعمول بها لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أومخالفة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني”.

وأضاف البيان “هذه التدابير لا تقتصر على خط بحري معين، بل تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر، سواء عبر الرحلات البحرية أوالبرية”.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تنظيم تنقل الأشخاص والممتلكات عبر الحدود وفقا للقوانين، مع ضمان الامتثال للأنظمة التي تمنع أي تجاوزات مرتبطة بنقل البضائع بطريقة غير قانونية”.

وجددت الجمارك دعوتها إلى كافة المسافرين والمواطنين للتحقق من المعلومات الجمركية عبر قنوات التواصل الرسمية، وذلك “تفاديا لأي سوء فهم قد ينجم عن تداول معلومات غير دقيقة من مصادر غير رسمية”.