استحداث بكالوريا فنية ووضع تدابير تحفيزية لفائدة الإستثمار في الإنتاج السينماتوغرافي

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أنه سيتم استحداث بكالوريا فنية مع وضع تدابير تحفيزية لفائدة الإستثمار في الإنتاج السينماتوغرافي.

الوزير الأول وخلال عرضه لمخطط الحكومة على أعضاء البرلمان، أكد أن حكومته ستسهر على بروز السينماتوغرافية وطنية حقيقية من خلال وضع تدابير تحفيزية لفائدة الإستثمار في الإنتاج السينماتوغرافي.

بالإضافة إلى توزيع الأفلام واستغلال قاعات السينما وكذا التكوين في مختلف المهن السينمائية ولا سيما استحداث بكالوريا فنية.

وأكد جراد أيضا أنه سيتم تعزيز مرافقة الإبداع الفني والمقاولتية الثقافية من خلال تثمين مهنة الفنان وجميع الفاعلين في الثقافة وترقية دورهم ومركزهم الإجتماعي وكذا ضمان الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومحاربة قرصنة الأعمال الفنية.

كما تولي الحكومة مكانة هامة للثقافة في الوسط المدرسي، ويضع بذلك المدرسة في خضم تطوير الأنشطة الفنية والثقافية.