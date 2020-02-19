استحداث بوابة إلكترونية لغرفة التجارة والصناعة لفائدة المصدرين

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، استحداث بوابة الكترونية جديدة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لفائدة أكثر من 400 مصدر.

وكشف الوزير، خلال زيارة معاينة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، أن هذه البوابة الإلكترونية الجديدة، ستدخل حيز التطبيق في غضون شهر كأقصى تقدير.

وأشار الوزير، إلى أن الهدف من فتح هذه البوابة الالكترونية، هو تسهيل عملية التصدير، حيث يسمح هذا الإجراء بعدم تنقل المصدرين من كل ربوع الوطن إلى العاصمة، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الخاصة بهم.

ومن جهتها، أكدت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة، وهيبة بهلول، أن هذه البوابة الالكترونية ستسمح بالتوقيع الالكتروني لكل الوثائق المطلوبة لعملية التصدير.

مضيفة أنه خلال 2019 تم تسجيل أكثر من 8 آلاف عملية تصدير لمختلف الدول، قام بها حوالي 400 مصدر.