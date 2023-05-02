صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 29)، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الالكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الاكترونية ومنح رقم التعريف المشترك.

وحسب هذا المرسوم، فلقد قررت الوزارة الأولى استحداث بوابة الكترونية مخصصة لانشاء المؤسسات وتسجيلها.

وسيقوم بتسيير هذه البوابة الإلكترونية المستحدثة، مركز السجل التجاري بالتنسيق مع إدارات الضرائب و”كناس” و”كازنوس” وديوان الإحصائيات.

وستتيح هذه البوابة، تسجيل المؤسسة الكترونيا دون الحاجة للتنقل إلى إدارات السجل التجاري والضرائب وكناس وكازنوس.

هذا وستتيح هذه البوابة الإلكترونية إنشاء مؤسسات خلال آجال 3 أيام بعد إيداع الطلب.

وستكون مصالح السجل التجاري والضرائب و”كناس” و”كازنوس” وديوان الإحصائيات ملزمة بإطلاق البوابة الالكترونية خلال 6 أشهر من الآن.

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