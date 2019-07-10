استحداث جائزة “بلاوي الهواري” في مهرجان الأغنية الوهرانية

تم استحداث جائزة “بلاوي الهواري”، بمناسبة الطبعة الـ12، من مهرجان الأغنية الوهرانية، والمقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة، بين 20 و24 جويلية الجاري، بوهران.

وحسبما أستفيد اليوم الأربعاء، من المديرية المحلية للثقافة لوهران، فسيشارك بالمهرجان، عدة فنانين هواة، مختصين في الطابع الوهراني.

وسيتنافس المشاركون على جائزة “بلاوي الهواري”، والتي تبلغ قيمتها، مليون دينار جزائري.

ومر المتسابقون، بعدة أشواط تصفوية خلال الأسابيع المنصرمة، حتى وصلوا إلى هذه المرحلة النهائية.

وسيحضر هذه الطبعة، العديد من الفنانين الجزائريين المشهوريين، على غرار “هواري بن شنات” و”بارودي بخدة” و”سعاد بوعلي” و”حورية بابا”.

وتم استحداث جائزة “بلاوي الهواري”، من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حسب محافظة المهرجان.