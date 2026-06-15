استحداث شبابيك تسوية على مستوى قباضات الضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن استحداث شبابيك تحمل تسمية “تسوية” على مستوى قباضات الضرائب الكلاسيكية، وكذا تلك التابعة للمراكز الجوارية للضرائب (CPI) ومراكز الضرائب (CDI)، عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان للمديرية، تُخصَّص هذه الشبابيك حصريًا لاستقبال وإعلام وتوجيه والتكفل بالأشخاص الراغبين في الاستفادة من التدابير الاستثنائية المذكورة.

وذكرت المديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية لسنة 2026 أقرّ إجراءين استثنائيين. يهدفان الى تمكين المواطنين والمكلفين بالضريبة من تسوية وضعيتهم الجبائية وتصفية ديونهم الجبائية.

ويتيح إجراء التسوية الجبائية الطوعية (المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026) للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للاستفادة من هذا الاجراء، تسوية المبالغ غير المصرح بها تلقائيًا. من خلال دفع ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8%، دون تطبيق غرامات و/أو متابعات.

ويستهدف هذا الإجراء، على وجه الخصوص، المكلّفين بالضريبة غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية. وكذا الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بالتصريح والدفع. ويتعين استكمال الإجراءات ذات الصلة في أجل

أقصاه 31 ديسمبر 2026.

أما إجراء إلغاء وتطهير الديون الجبائية (المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026)، فينص على الإلغاء الكلي والتلقائي للديون الجبائية المسجلة بعنوان السنوات 2011 وما قبلها. بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 30% من أصل الحقوق المستحقة وإلغاء الغرامات والزيادات المرتبطة بالديون الجبائية المسجلة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2025. وذلك شريطة تسديد المبلغ المتبقي المستحق في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، دفعة واحدة أو بأقساط.

ودعت المديرية العامة للضرائب جميع الأشخاص المعنيين إلى التقرب من شبابيك “تسوية” للاستفادة من مرافقة شخصية. وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه التدابير الاستثنائية، الرامية إلى تعزيز الامتثال الجبائي وتطهير الديون الجبائية.

كما يمكنكم تحميل الاستمارات والمطويات الخاصة بهذين الإجراءين عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب : www.mfdgi.gov.dz